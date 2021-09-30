الرئاسي: هناك تقدم إيجابي تتبعه تحركات على الأرض لخروج ‏القوات الأجنبية والمرتزقة

قالت المتحدث باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن هناك تقدما إيجابيا، ربما تتبعه تحركات على الأرض، بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وعلقت وهيبة في تصريحات خاصة لموقع “الشرق”، حول مصير المقاتلين الأجانب التي أتت بها تركيا، بقولها إن “الوجود العسكري الأجنبي سواء كان عبر مقاتلين أجانب أو مرتزقة، أو أيا كان تصنيفهم أمر مرفوض ويجب أن ينتهي عاجلا أو آجلا”.
وأردفت بقولها “الحديث يجري عن تقييدات قانونية، وليس أي دوافع أخرى، بناء على مخرجات جنيف التي تمنع السلطات الحالية من تجميد اتفاقيات طويلة الأمد أبرمتها السلطات من قبل، فهذا أمر قانوني ولكن الإرادة السياسية تبحث خروج كل القوات إذا وجدت آلية متوافق عليها، وهذه المشكلة ليست مشكلة ليبية ولكن خطرها إقليمي”.
ونوهت إلى أن التوصل لهذه الآلية يتطلب “تعاونا وإشرافا دوليا وهذا ما يتم نقاشه مع اللجنة العسكرية المشتركة التي قدمت مقترحات بالفعل، واجتمعت مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أمس”.
وأكدت أن هناك تقدماً إيجابياً ربما تتبعه تحركات على الأرض وهذا الأمر من المبكر الحديث عنه، مشيرة إلى أن هذا التغير في مستوى النقاش يعد تقدما، فعندما يكون هناك طرف يضع شروطا للخروج فهذا اعترف بوجود قوات له.
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