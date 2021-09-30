الرئاسي: هناك تقدم إيجابي تتبعه تحركات على الأرض لخروج ‏القوات الأجنبية والمرتزقة

قالت المتحدث باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن ‏هناك تقدما إيجابيا، ربما تتبعه تحركات على الأرض، بشأن خروج ‏القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.‏

وعلقت وهيبة في تصريحات خاصة لموقع “الشرق”، حول مصير ‏المقاتلين الأجانب التي أتت بها تركيا، بقولها إن “الوجود العسكري ‏الأجنبي سواء كان عبر مقاتلين أجانب أو مرتزقة، أو أيا كان تصنيفهم ‏أمر مرفوض ويجب أن ينتهي عاجلا أو آجلا”.‏

وأردفت بقولها “الحديث يجري عن تقييدات قانونية، وليس أي ‏دوافع أخرى، بناء على مخرجات جنيف التي تمنع السلطات ‏الحالية من تجميد اتفاقيات طويلة الأمد أبرمتها السلطات من ‏قبل، فهذا أمر قانوني ولكن الإرادة السياسية تبحث خروج كل ‏القوات إذا وجدت آلية متوافق عليها، وهذه المشكلة ليست ‏مشكلة ليبية ولكن خطرها إقليمي”.‏

ونوهت إلى أن التوصل لهذه الآلية يتطلب “تعاونا وإشرافا دوليا ‏وهذا ما يتم نقاشه مع اللجنة العسكرية المشتركة التي قدمت ‏مقترحات بالفعل، واجتمعت مع القيادة العسكرية الأمريكية في ‏إفريقيا أمس‎”.‎

وأكدت أن هناك تقدماً إيجابياً ربما تتبعه تحركات على الأرض وهذا ‏الأمر من المبكر الحديث عنه، مشيرة إلى أن هذا التغير في مستوى ‏النقاش يعد تقدما، فعندما يكون هناك طرف يضع شروطا للخروج ‏فهذا اعترف بوجود قوات له.‏

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