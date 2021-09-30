الراجحي: من العار قبول الشعب الليبي بقانون انتخاب الرئيس

زعم عبد السلام الراجحي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أنه من العار على الشعب الليبي أن يقبل بقانون انتخاب الرئيس، الذي يمنع فيه ترشح صانع الأفراح الجماعية في إشارة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال «الراجحي» في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه “من الظلم والعار أن يقبل الشعب الليبي قانون انتخاب الرئيس يسمح فيه بترشح صانع المقابر الجماعية ويمنع فيه ترشح صانع الأفراح الجماعية”، على حد قوله.

وواصل مزاعمه قائلًا: “كما أن الأفراح الجماعية بفلوس الليبيين كذلك المقابر الجماعية صرف عليها من فلوس الليبين”، وفقًا لكلامه.