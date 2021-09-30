محلل سياسي أمريكي: توافقا مصري أمريكي فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا

قال توماس جورجيسيان، المحلل السياسي الأمريكي، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بالرأي المصري فيما يتعلق بالقضية الليبية”.

وأضاف جورجيسيان في تصريحات صحفية، أن “هناك توافقا مصريا أمريكيا فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس بايدن عينت مفوضا أساسيا في ليبيا للتعاون مع الأطراف فيما يتعلق بالشأن الليبي”.

أكد المحلل السياسي أن “واشنطن تنتظر الانتخابات المقبلة في الدولة الليبية، من أجل التهدئة الأمنية ، بالإضافة إلى عدم وجود أي تدخلات خارجية أو مليشيات عسكرية”.

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