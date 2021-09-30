«العرادي»: زيارة «الدبيبة» إلى النيجر «خطوة ذكية»

علق القيادي في تنظيم الإخوان، عبد الرزاق العرادي، على زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمس إلي النيجر، معتبرًا أن تلك الزيارة ” خطوة ذكية” منه.

وقال «العرادي» في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن “زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى نيامي عاصمة النيجر خطوة ذكية”. على حد تعبيره. وأكمل أن “إقامة مناطق حرة مع النيجر وتشاد وجنوب الجزائر مهمة لاقتصاد الجنوب الليبي وهذه الدول الجارة”، بحسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن “الدبيبة”، التقى أمس الأربعاء، رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم بالعاصمة النيجرية نيامي. وأوضح حساب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، أن «الدبيبة» و«بازوم» ناقشا خلال اللقاء قضية الهجرة غير الشرعية من شمال النيجر مرورًا بالجنوب الليبي، والتي تستدعي التواصل والعمل مع دول الجوار لحماية الحدود المشتركة ومعالجة هذا الملف.