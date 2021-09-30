«مكافحة الأمراض»: 815 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء ألف مصاب، في حين توفى 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 17.3% من إجمالي 4702 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3887 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 340 ألفًا و84 حالة، منها 75 ألفًا و859 نشطة، و259 آلاف و574 متعافيًا، و4651 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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