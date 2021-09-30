المنقوش تؤكد ضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار

ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش على أهمية وضرورة الإسراع في تطبيق وتفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار.

المنقوش أشارت خلال استقبال رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم للوفد الوزاري برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة نيامي أمس الأربعاء إلى أن تفعيل هذه الاتفاقية من شأنه أن يحد من عديد الظواهر الهدامة التي تهدد شعوب المنطقة، كالارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وعمليات التهريب، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن تفعيل هذه الاتفاقية من شأنه أن يعزز سبل الاستقرار الأمني لعموم المنطقة، وبالتالي يعود بالمنفعة لكامل شعوبها ويلبي تطلعاتها في البناء والتنمية.

يشار بأن وفدًا وزاريًا برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قام أمس الأربعاء بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر، التقى خلالها الرئيس محمد بازوم وعدد من المسؤولين النيجريين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية