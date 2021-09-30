تحذيرات إيطالية من عواقب عدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

حذرت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، من عواقب عدم إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر من العام الجاري، مشددةً على ضرورة دخول أوروبا في شراكات مع ليبيا.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن “لاموروجيزي” في مؤتمر حمل عنوان “الأمن والاندماج من أجل إيطاليا سريعة الخطى” أن الشيء المهم في ليبيا هو الوصول إلى التصويت في الاستحقاق الانتخابي المقبل، مضيفةً أنه إذا لم يتم التصويت؛ فإن ذلك يعني المخاطرة بمرحلة أخرى من عدم الاستقرار، الذي وصفته بالخطير .

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد قال، في وقت سابق، إن الأوضاع على الأرض في ليبيا ليست ممتازة، رغم إدراك المجتمع الدولي لرغبة الليبيين في إجراء الانتخابات، مضيفاً أن هناك جهاتْ لم يُسمّها تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

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