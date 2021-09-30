النائب العام: تحرير 4 وافدين من خاطفيهم ومصري فارق الحياة جراء تعذيبه بمصراتة

أوضح مكتب النائب العام، “إنه بناءً على ما جاء ببلاغ الوافد المصري جبريل صبري علي؛ المقدم لمكتب المحامي العام مصراتة؛ الذي فصل بمعرضه لظروف وملابسات واقعة خطف شقيقه؛ لإرغامه على دفع فدية مالية، فقد وجه المحامي العام عناصر جهاز البحث الجنائي وقوة المهام الأمنية بمديرية أمن مصراتة ؛ بمباشرة إجراءات البحث عن الفاعلين وتحرير المجني عليه من خاطفيه”.

مكتب النائب العام، وفي إيجاز صحفي، أضاف: “أسفرت الإجراءات الضبطية عن ضبط الجناة وتحرير أربعة وافدين والاستهداف إلى مكان دفن المجني عليه الذي فارق الحياة نتيجة ممارسة التعذيب على جسده”.

وتابع: “وباشر مكتب المحامي العام – مصراتة – إجراءات التحقيق في الواقعة ، وقد تضمنت مدوناته اعترافات الجناة ونتائج معاينة محل الواقعة ومناظرة جثة المجني عليه وعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

