أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إيقاف تسريب مياه في مسار «أجدابيا – سلوق».

ورصد فريق التشغيل والصيانة لمنظومة «س.س – ت.ب» لمسارات النهر الصناعي تسرب كميات كبيرة من المياه بالمحطة «180+127»، بسبب قيام أحد المواطنين بالاعتداء على المحطة، بإنشائه توصيلة غير شرعية، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبادرت فرق الصيانة على الفور بإيقاف التسرب، والبدء بعمليات تغيير الصمام، وإجراء عمليات الصيانة حفاظًا على توفير الإمداد المائي للمدن والقرى الواقعة على المسار «أجدابيا – سلوق».

ويعد هذا التعدي هو الثاني من نوعه على المسار نفسه؛ إذ وقع تسرب للمياه من إحدى المحطات منتصف الشهر الجاري، بسبب توصيلة عشوائية، ما أدى إلى قطع المياه عن مناطق قمينس، والمقرون، والخضراء، لمدة يومين.

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