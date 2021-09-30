“السويح”: الولايات المتحدة حسمت موقفها من الملف الليبي

أكد عضو مجلس الدولة ، علي السويح، أهمية التحركات الأمريكية في الملف الليبي، واعتماد قانون استقرار ليبيا الذي يساهم في تهدئة الأوضاع، والذهاب في العملية السياسية، وفق تقديره.

وأضاف “السويح”، في مقابلةٍ مع “عربي21″، أن الإدارة الأمريكية حسمت موقفها من الملف الليبي وستشهد الأيام المقبلة فرض عقوباتٍ على المعرقلين، سواءً من الداخل الليبي أو من “الدولة المتدخلة” في الشأن الليبي.

واعتبر “السويح” زيارة قائد “الأفريكوم” إلى طرابلس، ولقائه رئيس الحكومة والرئاسي، مؤشراً إيجابياً يصبّ، وبقوةٍ، في اتجاه حسم الأمر في ليبيا، ودعم استقرارها.

يُذكر أن الكونغرس الأمريكي قد اعتمد قانون “استقرار ليبيا”، الذي يدعو إلى قيام الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية لحلّ النزاع الليبي، وتقديم المساعدة الإنسانية، ودعم الحكم الديمقراطي والدولة المدنية وهيئات المجتمع المدني والانتخابات القادمة.

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