الزوبية: «طالبان» تسيطر على كنز لا يوجد إلا فوق سطح القمر

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن حركة طالبان، الأفغانية تسيطر على كنز لا يوجد إلا فوق سطح القمر، وفقا لتعبيره.

وقال الزوبية، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كنز أفغانستان الذي أُجبرت إدارة بايدن على تركه وبه بعض من المواد الخام التي لا تتوفر إلا فوق سطح القمر”، بحسب زعمه.

وأضاف “نجحت طالبان في بسط سيطرتها على كامل البلاد وأعلنتها إمارة إسلامية رغمًا عن أنف بايدن والغرب وهو يقلب كفيه على ما أنفق وخسر فيها من مال ورجال”، على حد وصفه.