تعذر الحصول على تصاريح لرحلة «الخطوط الليبية» إلى مطار القاهرة

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي تعذُّر الحصول على تصاريح من السلطات المصرية لرحلة شركة الخطوط الجوية الليبية القاصدة مطار القاهرة الدولي.

وأهابت «الخطوط الليبية» بالمسافرين على رحلة اليوم الخميس، التوجه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية بدلًا من مطار القاهرة، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأربعاء، قالت «الخطوط الليبية» إنها ستستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة ابتداءً من الخميس، بواقع أربع رحلات أسبوعيًا من مطار معيتيقة الدولي، ورحلتين أسبوعيًا من مطار بنينا الدولي، وسبقها إعلان الخطوط الجوية الأفريقية استئناف الرحلات إلى المطار نفسه، حيث ستُسيِّر 9 رحلات أسبوعية إليه من مطارات بنينا ومصراتة وطرابلس (معيتيقة).

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