زعيم “العمال” البريطاني يدعو للوحدة لأخذ السلطة من “جونسون”

تعهد رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر بتنشيط آفاق انتخابات الحزب المعارض الرئيس في بريطانيا؛ سعيًا لتوحيد الفصائل المتحاربة وتوسيع نطاق شعبيته العامة.

استخدم “ستارمر” الخطاب في صفوف حزب العمال لمحاولة إعادة بناء الشعبية، بعد أن عانى الحزب أسوأ هزيمة له منذ ثلاثينيات القرن الماضي في الانتخابات العامة الأخيرة في عهد سلفه الاشتراكي، جيريمي كوربين.

لكنه يواجه مهمة لا يحسد عليها وهي توحيد حزب تمزقه الفصائل الداخلية والمعارضة اليسارية المتشددة لقيادته، حتى في الوقت الذي تكافح فيه حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أزمة إمدادات الوقود المدمرة.

سعى “ستارمر” لتقديم نفسه للناخبين كبديل موثوق به لحزب جونسون المحافظ، وأصر على أن حزب العمال يمكن أن يستعيد أنصار الطبقة العاملة التقليديين في شمال إنجلترا الذين تركوا الحزب بأعداد كبيرة قبل عامين.

وقال: “الناخبون الذين اعتقدوا أننا غير وطنيين أو غير مسؤولين، أو أننا نظرنا إليهم بازدراء، أقول هذه الكلمات البسيطة ولكن القوية: لن نخوض أبدًا تحت قيادتي انتخابات ببيان لا يمثل خطة جادة للحكومة”.

تعرض برنامج حزب العمال لعام 2019 للاستهزاء على نطاق واسع باعتباره قائمة أمنيات يسارية غير قابلة للتطبيق، والتي تم إلقاء اللوم عليها مع افتقار “كوربين” لشعبية أوسع، وراء النتائج السيئة في استطلاعات الرأي.

سحق المحافظون حزب العمال في ديسمبر 2019 بتعهدهم بـ “إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” و “رفع مستوى” المناطق المتروكة، ومنذ ذلك الحين؛ يتمتع جونسون بتأييد شعبي عالْ على الرغم من التأثير المدمر لوباء فيروس كورونا.

حاول “ستارمر” إعادة الانتباه إلى إدارة “جونسون” الضعيفة، وقال: “لدينا أزمة وقود ، وأزمة رواتب ، وأزمة سلع ، وأزمة تكاليف معيشية ، كلها في الوقت نفسه”.

وأضاف: “دعونا نقول له إن عليه تحقيق النجاح أو التنحي، ثم نصعد نحن لنزيل كل هذه الفوضى، ولكن بعد أن نكون قد توحدنا داخل حزبنا بالفعل”.

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