حالة الطقس حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

طرابلس 30 سبتمبر 2021 (وال) رصد المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخميس 30–09–2021 .

تبقى الأجواء خريفية على أغلب المناطق مع تكاثر السحب على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الخليج والساحل من مصراتة حتى سرت .

وحالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق الساحلية، يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت قد تصحبها سحب رعدية، و الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة،و درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (27- 32) مْ ، وتسجل تراجع أثناء فترة الليل خاصةً على المناطق الجبلية.

وأما الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده سيكون الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على مناطق الخليج وجنوب الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا رعدية، و الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة،و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 30) مْ ، وتسجل تراجع أثناء فترة الليل خاصةً على المناطق الجبلية .

وحالة الطقس في الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة:السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجفرة والحمادة ، و الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31- 36) مْ وتسجل إنخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق .

وعند الكفرة- السرير- تازربو وسيكون الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر أحياناً على السرير وتازربو، و الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33- 35) مْ، و غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:53) و شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:00).(وال ـ طرابلس) س ع / ك و

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