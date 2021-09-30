امغيب: ما يدور في المغرب مؤامرة المقصود منها تأجيل أو إلغاء الانتخابات

اعتبر سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماعات التي سيتم عقدها في دولة المغرب هي عبارة عن “مؤامرة” المقصود منها تأجيل أو إلغاء الانتخابات.

وقال أمغيب، في منشور له عبر فيسبوك، “باختصار شديد ما يدور في المغرب مؤامرة المقصود منها تأجيل أو إلغاء الانتخابات”، معقبًا “قانون انتخاب الرئيس صدر من البرلمان في جلسة رسمية بعد التصويت عليه وتم استلامه من قبل المفوضية العليا للانتخابات”.

وأكد أنه “لا أحد يملك حق ارجاعه للبرلمان لتعديله أو تغييره، والشعب الليبي أحزاب ونخب وأفراد يجب عليهم أن يلتفوا حول قانون انتخاب الرئيس ومطالبة مفوضية الانتخابات بالإعلان عن الخطوات العملية القادمة، إن كانوا يريدون انتخابات في ديسمبر القادم”.

تجدر الإشارة إلى أن ‏عضو ما يسمى “مجلس الدولة” عبد الرحمن الشاطر، صرح أمس الأربعاء، بأن اجتماعا سيعقد في وقت لاحق اليوم الخميس بالمملكة المغربية بين لجنتين تمثلان مجلسي الدولة والنواب، وفق قوله.

وقال الشاطر في تصريحات لموقع “الرائد”، الذي تموله جماعة الإخوان، إن “الاجتماع بغرض التفاهم حول قانون الانتخابات القادمة”، لافتا إلى أن “مدة انعقاد الاجتماعات غير محددة بسقف زمني، وإنما بوصولهما إلى توافق حول القانون”.

وكان مجلس النواب قد أقر قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وهو ما اعترض عليه مجلس الدولة، مطالبا باستشارته في القانون.

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