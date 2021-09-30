الزناتي: سنكون الداعم الأول للنهوض بمراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لتحسين الخدمات لفئة ذوي الهمم

ليبيا – قال وزير الصحة علي الزناتي إن وزارة الصحة ستكون الداعم الأول للنهوض بمراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في ليبيا، سعيًا منها لتحسين الخدمات الصحية لفئة ذوي الهمم.

الزناتي أعرب خلال لقائه بمنتسبي منظمة “جريح وطن الحقوقية” لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس الأربعاء بمقر ديوان وزارة الصحة، عن دعم وزارة الصحة لملف توطين العلاج بالداخل وتحسين الخدمات الصحية لجميع الفئات، حمايةً لقوت الليبيين من الهدر وعمليات الاتّجار.

من جانبه ثمّن ممثل جميعة جريح وطن الحقوقية الجهود التي بذلتها وزارة الصحة، لتوفير خدمات خاصة بفئة ذوي الهمم داخل محطات التطعيمات المخصصة لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما أعرب ممثل الجمعية عن رغبة منتسبيها في الحصول على دعم وزارة الصحة، لتجهيز مراكز تركيب الأطراف الصناعية، وعلاج حالات الضمور العضلي، وضمان حصول فئة ذوي الهمم على خدمات التأمين الصحي.

وعلى نحو متصل، أكد وزير الصحة أن وزارة الصحة ستوجه المستشفيات والمراكز التخصصية بإعطاء ذوي الهمم الأولوية للمعاينة في جميع عيادات المستشفيات، مع تسريع المواعيد في العيادات العامة والتخصصية، إلى جانب الإشراف على علاج حالات العقم والضمور العضلي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية