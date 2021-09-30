طقس ليبيا .. تكاثر للسحب على أغلب مناطق البلاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود الأجواء الخريفية على غالبية مناطق ليبيا، مع تكاثر السحب على مناطق الشمال، يتخللها هطول أمطار متفرقة، خاصةً على الخليج والساحل الممتد من مصراتة حتى سرت، قد تصاحبها خلايا رعدية.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستشهد السماء فيها تكاثرًا للسحب من حين إلى آخر على غالبية المناطق الساحلية، يتخللها هطول أمطار متفرقة ،فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 27 و 32 درجة مئوية، وتسجّل تراجعاً أثناء الليل خاصة على المناطق الجبلية.

أمّا فيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فتتكاثر السحب من حين إلى آخر على غالبية المناطق يتخللها هطول أمطار متفرقة خاصة على مناطق الخليج وجنوب الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا رعدية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و 30 درجة مئوية، كما ستشهد المرتفعات الجبلية انخفاضًا خلال فترة الليل.

وتكون السماء قليلة السحب على مناطق سبها وغات وغدامس، وتتكاثر أحياناً على الجفرة والحمادة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 31 إلى 36 درجة مئوية، وتسجّل انخفاضاً طفيفاً، يوم الغد، على غالبية المناطق.

وتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب بالكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية .

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