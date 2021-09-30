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فنوش: المرتزقة السوريون الوحيدون من عُرِضت عليهم الجنسية الليبية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عبد الحكيم فنوش، المحلل السياسي، أن المرتزقة السوريين القادمين من تركيا هم الوحيدون من عُرِضت عليهم الجنسية الليبية.

وقال فنوش في سلسلة تغريدات له: “توضيح بخصوص تقرير اللوموند؛ التقرير تحدث عن المرتزقة في ليبيا انطلاقا من معمر القذافي والمرتزقة الطوارق إلى جميع المرتزقة السودانيين والتشاديين والسوريين”، وفقا لقوله. وأضاف “الوحيدون الذين تم عرض الجنسية الليبية على عدد منهم وفق التقرير هم المرتزقة السوريين القادمين من تركيا”.

وتابع ملاحظة؛ التقرير صدر في منتصف سنة 2020 يعني ليس جديدا، مستطرداً، “ذكرت جريدة اللموند في أحد تقاريرها عن المرتزقة في ليبيا، أنه عندما تم التعاقد مع الأتراك على استجلاب المرتزقة السوريين، كان أحد الشروط إمكانية إعطائهم الجنسية الليبية وتوطينهم في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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