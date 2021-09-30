مصلحة الطيران: «الخطوط الأفريقية» تُسير أول رحلة إلى مطار القاهرة منذ 7 سنوات

أعلنت مصلحة الطيران المدني شروع شركة الخطوط الجوية الأفريقية في تسيير رحلة من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس.

وتعد هذه الرحلة هي الأولى بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي حين، تعذر هبوط رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية في مطار القاهرة الدولي اليوم؛ لعدم حصولها على تصاريح من السلطات المصرية، حيث أهابت الشركة بالمسافرين على الرحلة التوجُّه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية بدلًا من مطار القاهرة.

وأمس الأربعاء، قالت «الخطوط الليبية» إنها ستستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة ابتداءً من الخميس، بواقع أربع رحلات أسبوعيًا من مطار معيتيقة الدولي، ورحلتين أسبوعيًا من مطار بنينا الدولي، وسبقها إعلان الخطوط الجوية الأفريقية استئناف الرحلات إلى المطار نفسه، حيث ستُسيِّر 9 رحلات أسبوعية إليه من مطارات بنينا ومصراتة وطرابلس (معيتيقة).

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