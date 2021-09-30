“الزناتي” يؤكد على دعم فئة “ذوي الهمم”

أكد وزير الصحة علي الزناتي، الأربعاء، خلال لقائه منتسبي منظمة “جريح وطن الحقوقية” لذوي الاحتياجات الخاصة، بمقر وزارة الصحة، على دعم الوزارة للنهوض بمراكز العلاج الطبيعي، وإعادة تأهيل ذوي الهمم في ليبيا.

وجدّد “الزناتي” دعم وزارته لملف توطين العلاج بالداخل، وتحسين الخدمات الصحية لجميع الفئات؛ وذلك توفيراً لتكاليف العلاج بالخارج، مشيراً إلى أن الوزارة ستُوجّه المستشفيات والمراكز التخصصية بإعطاء فئة ذوي الهمم الأولوية، في جميع عياداتها، مع تسريع المواعيد، والإشراف على علاج حالات العُقم والضمور العضلي.

وطالب ممثل الجمعية، من جانبه، وزارة الصحة؛ بتجهيز مراكز تركيب الأطراف الصناعية، وعلاج حالات الضمور العضلي، إلى جانب حصول الفئة المعنّية على خدمات التأمين الصحي، مُثمناً دور الوزارة في توفير الخدمات الصحية فيما يتعلق بتلقي التطعيمات المضادة لفيروس “كورونا”.

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