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“النهر الصناعي”: “وصلة غير شرعية” تسببت في تسرب مائي كبير بمسار “أجدابيا- سلوق”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد جهاز إدارة النهر الصناعي، أن كابوس الوصلات غير الشرعية مازال مستمر. وقال بيان صادر عن الجهاز: “خلال الجولة التفتيشية اليومية لفريق التشغيل والصيانة لمنظومة (س.س/ت.ب) لمسارات النهر الصناعي تبين وجود تسرب كميات كبيرة من المياه بالمحطة 180 + 127 بسبب قيام أحد المواطنين بالاعتداء على المحطة بإنشاء وصلة غير شرعية”.

وأضاف البيان “بادرت فرق الصيانة على الفور بإيقاف التسرب والبدء بعمليات تغيير الصمام وإجراء عمليات الصيانة حفاظا على توفير الإمداد المائي للمدن والقرى الواقعة على المسار (أجدابيا – سلوق)”.

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أجدابيا النهر الصناعي سلوق وصلات غير شرعية

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صحيفة الساعة 24

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