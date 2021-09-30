ضبط بطاقات تطعيم ضد «كورونا» مختومة و«بدون بيانات» شرق مصراتة

ضبط منتسبو «قوة درع ليبيا الوسطى» ببوابة السدادة، شرق مصراتة، سيارة محملة بكميات كبيرة من بطاقات التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وتبيَّن بمعاينتها أنها مختومة من إدارة الخدمات الصحية سرت، وعليها اسم المركز الصحي ابن النفيس، لكن دون أي بيانات.

وحذَّر مصدر أمني، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، من خطورة هذه البطاقات التي يمكن أن يستعملها أي شخص لأغراض معينة، منها السفر خارج البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في الواقعة، واتخذت الإجراءات حيال تلك البطاقات.

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