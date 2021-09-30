الداخلية الإيطالية تحذر من عواقب عدم إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل

ليبيا – انضمت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إلى الأصوات المحذرة في الحكومة الإيطالية من عواقب عدم إجراء الانتخابات في ليبيا وفق الموعد المقرر نهاية العام الحالي.

لامورجيزي وفي كلمة لها خلال حدث بعنوان (الأمن والاندماج من أجل إيطاليا سريعة الخطى) نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية قالت: “الشيء المهم في ليبيا هو الوصول الى التصويت في 24 ديسمبر القادم ولهذا السبب وجب على أوروبا الدخول فورًا في شراكات مع ليبيا، لأنه إذا لم يتم التصويت فإننا نخاطر بمرحلة أخرى من عدم الاستقرار الخطير”.

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