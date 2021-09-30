تدريب 50 إماماً وواعظاً ليبياً بالأزهر على تفكيك الفكر المتطرف

افتتحت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأربعاء، الدورة الخاصة بتدريب أئمة وعلماء ووعاظ ليبيا، على تفكيك الفكر المتطرف، بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل.

وتهدف الدورة، التي يحضرها 50 متدرباً من جميع المناطق الليبية؛ إلى العمل على سيادة المنهج الوسطي في كل أنحاء العالم؛ للقضاء على الفكر المتشدد، ومحاربة التطرف والإرهاب في ليبيا، وإظهار الخطاب الديني بأنه معمرٌ وليس مخرباً.

وقال الأمين العام للمنظمة عبد الدائم نصر، إنه يجب إتاحة المعرفة الإسلامية المستنيرة من أجل الفهم الصحيح للمنهج الوسطي وحقيقته، مؤكداً على أن قضية العقيدة هي محورٌ مهمٌ في الدول الإسلامية، وهو ما دفع بالمتشددين إلى التشكيك فيها؛ مما أدى بهم إلى الانحراف عن جادة الصواب في فهم الدين.

وأكد المستشار العلمي للمنظمة إبراهيم الهدهد، على ضرورة الحرص، من خلال هذه الدورة، على إظهار الفكر الإسلامي المستنير في صورته الطيبة، معرباً عن أمله في عودة ليبيا إلى سابق عهدها، عندما كان الأمر الديني فيها قائماً على الجمع بين الظاهر والباطن.

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