وزير خارجية مصر يؤكد ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها

أكد وزير خارجية مصر، ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تأكيدًا على ما توليه ⁧‫مصر‬⁩ من دعم في مُختلف المحافل الدولية لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ⁧‫ليبيا‬⁩، وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يؤكد على ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق”.

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