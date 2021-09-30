سفيرة فرنسا: سنعمل على تسهيل حصول الليبيين على التأشيرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 September, 2021

أكدت سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين” أن السفارة ستعمل على تسهيل حصول الليبيين على التأشيرة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الخميس بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس وزير الداخلية خالد مازن مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين” بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وأكدت سفيرة فرنسا أن السفارة ستعمل على تسهيل حصول الليبيين على التأشيرة، وبأن حكومتها تدعم الاستقرار في البلاد، مشيرةً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وتاريخية كما أثنت السفيرة على جهود الوزارة في حفظ الأمن.

وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية تسخر كافة الامكانيات لدعم وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، باعتبارها الحل الوحيد الذي ينشده الليبيون .

وجرى خلال اللقاء بحث جهود وزارة الداخلية في الاستعداد لتأمين الاستحقاق الانتخابي القادم وأوجه التعاون الأمني المشترك بين البلدين في مجال تدريب وتطوير الكوادر الأمنية بالوزارة ‏خاصةً في مجال الأمن والسلامة الوطنية.