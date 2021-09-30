240 فحصا لـ«كورونا» في ثاني أيام المسح الوبائي بالمنطقة الشرقية

سجَّلت فرق الرصد والتقصي المشاركة في حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية، الخميس، 240 مسحة أنفية وعينة دم في اليوم الثاني من الحملة داخل مدينة بنغازي.

وقالت رئيس غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية فدوى الفايدي، إن الفرق توجهت إلى المساجد والمطاعم والمصارف والأسواق الشعبية الواقعة في مناطق سيدي خليفة، والكويفية، وبودزيرة، وشبنه، والسرتي لسحب عينات الدم وإجراء المسحات الأنفية، للمواطنين، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

– 330 مسحة أنفية في أول أيام حملة المسح العشوائي بالمنطقة الشرقية

وبلغ إجمالي المسحات الأنفية وعينات الدم التي سجلتها فرق الرصد والتقصي في مدينة بنغازي خلال يومين 570، أُخذت من سكان تم اختيارهم عشوائيًا للفحص، حسب البيان.

وأطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء، مسحًا وبائيًا وفحوصات واسعة تستهدف سبع مناطق شرق ليبيا، استنادًا إلى توصيات لجنة الوبائيات بغرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، في محاولة «لتحديد نطاق العدوى بفيروس كورونا في المنطقة، ومستويات الوقاية فيها». ويجري تنفيذ المسح الوبائي بالتعاون مع المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية، ومركز بحوث التقنيات الحيوية.

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