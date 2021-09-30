المركز الوطني: عدم تسجيل وفيات بـ”كورونا” في الجنوب لليوم الثالث توالياً

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 815 إصابةً جديدةً بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4.702 عينةً.

ووفق بيان المركز رقم 522؛ فقد سُجّل شفاء ألف حالة، إلى جانب تسجيل 15 حالات وفاة على مستوى البلاد، منها خمس بالمنطقة الغربية، عشر حالات بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجّل أي حالات وفاة في بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 17.3%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 340.084، منها 75.859 حالة نشطة من بينها 191 حالة حرجة، إضافةً إلى تعافي 259.574 حالة، ووفاة 4.651 حالةً، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد “كورونا” 1.388.741 شخصًا، منهم 207.265 تلقّوا الجرعة الثانية.

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