قائد جديد لـ ” عملية إيريني” المكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا

تقام غدًا بمقر قيادة العملية إيريني في روما؛ مراسم “التسليم والتسلم” لقيادة المهمة الأوروبية لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا، من الأدميرال فابيو أغوستيني إلى الأدميرال ستيفانو تورتكيتو.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أن المراسم سوف تشهد حضور كل من رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو ورئيس أركان الدفاع الجنرال إنزو فيتشياريلي والجنرال لوتشيانو بورتولانو قائد القيادة العملياتية المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن الادميرال توركيتو شغل مناصب قيادية في عمليتي “بحر آمن” و”صوفيا” الاوروبتين، كما تولى قيادة الفرقة الأولى للبحرية الايطالية. أما القائد المنتهية ولايته أغوستيني الذي تولى قيادة عملية إيريني في 31 مارس 2020، كان في السابق على رأس مهمة “صوفيا” ، بعد أن شغل مناصب رئيس قسم الإعلام والاتصال في هيئة أركان الدفاع ورئيس المكتب الإعلامي والاتصال في هيئة الأركان العامة للبحرية الايطالية.

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