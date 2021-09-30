المفوضية تباشر في إجراءات استلام اللوحات الطرقية الخاصة بحملة التوعية الانتخابية

نظمت اللجنة المكلفة بمتابعة استلام اللوحات الطرقية، التابعة للمفوضية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم مدير مكتب المراجعة سعيد أبوقصيصة، ورئيس اللجنة لطفي عزيز بحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر المفوضية.

واستعرض الاجتماع ترتيبات استلام اللوحات الطرقية الخاصة بحملة التوعية الانتخابية، والتنسيق مع الشركات القائمة بتنفيذ اللوحات الطرقية، واستكمال الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بها.

الجدير بالذكر أن اللوحات الطرقية هي ضمن مواد التوعية الانتخابية وتتضمن رسائل للتحفيز أو معلومات حول كيفية التسجيل والمشاركة.

وكانت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد نظمت، جلسة حوارية مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان: “التوعية الانتخابية في مرحلة تسجيل الناخبين واستشراف المرحلة القادمة”.

وشهدت الجلسة مداخلات متنوعة من ممثلي وسائل الإعلام ناقشت جوانب الحملة والأدوار المطروحة للتعاون، مع التأكيد على القيم الوطنية كحافز أهم للتعاون بين الطرفين لنجاح الانتخابات التي يطلع إليها الليبيون من أجل الاستقرار والسلام.