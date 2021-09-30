الدبيبه: طائرة الخطوط الإفريقية تقلع لمطار القاهرة لأول مرة منذ 8 سنوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 September, 2021

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه إقلاع طائرة تابعة للخطوط الإفريقية إلى مطار القاهرة لأول مرة منذ ثمان سنوات.

وقال الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” “بعد ثمان سنوات الخطوط الأفريقية تقلع لمطار القاهرة في خطوة تسهل على أهلي معاناة السفر” مضيفا “نعدكم مازال هناك الكثير في هذا الملف. لن نخذلكم”.

وأعلنت الخطوط الجوية الإفريقية أن رحلة الخطوط الجوية الافريقية رقم 8U430 ستغادر قاصدة مطار القاهرة الدولي

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