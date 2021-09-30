“بعد تعذر حصولها على تصريح”.. إلغاء رحلة الخطوط الليبية لمطار القاهرة الدولي

نقلت إدارة مطار معيتيقة الدولي إعلان الخطوط الجوية الليبية عزمها تغيير وجهة رحلتها المجدولة، اليوم الخميس، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.

وعزت إدارة المطار ذلك إلى تعذّر الحصول على تصاريح لرحلة شركة الخطوط الجوية الليبية القاصدة مطار القاهرة الدولي، من قبل السلطات المصرية، رغم الاتفاق الثنائي بين البلديْن على استئناف الرحلات بين المطارات الليبية ومطار القاهرة، بعد توقف استمر لسنوات.

جديرٌ بالذكر أن الخطوط الليبية والأفريقية وقّعتا بروتوكولاً أمنياً مع مصلحة الطيران المصرية، يمنح الأخيرة سلطة القيام بتدابير وإجراءات أمنية، تشمل التفتيش والتدقيق على المسافرين والبضائع للرحلات المتوجهة إلى مطار القاهرة؛ لتهدئة المخاوف المصرية بخصوص أمن الرحلات الجوية المُسيّرة من ليبيا.

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