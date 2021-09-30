البعثة الأممية: اجتماع لجنة 5+5 بطرابلس مؤشر على ”متانة الجهود المبذولة”

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ، يوم الثلاثاء للمرة الأولى في العاصمة طرابلس.

وأكدت البعثة الأممية في تغريدة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن “هذا الاجتماع يعد رسالة أخرى قوية من قبل اللجنة ومؤشراً على متانة الجهود المبذولة”.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع لجنة 5+5، شهد حضور قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفين تاونسند، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأعتبرت السفارة الأميركية أن هذا الاجتماع “يُعدُّ خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني”.

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