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العقوري: مجلس النواب لا يتفق مع أي دعوات لتأجيل الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أن مجلس النواب لا يتفق مع أي دعوات لتأجيل الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل. وقال العقوري، في تصريحات صحفية: “انتخاب الرئيس يجب أن يكون من الشعب مباشرة، حتى يتحصل على الشرعية الكاملة التي تساعده في عمله”.

وأضاف “تأجيل الانتخابات سيضعنا في مشكلة الشرعيات مع ضرورة وضع جميع الترتيبات لانتخابات نزيهة وعادلة”. وتابع “يجب خروج جميع المرتزقة والأجانب من ليبيا، وإقامة المصالحة الوطنية ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وحل جميع الميليشيات المسلحة حتى لا تعرقل الانتخابات”.

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صحيفة الساعة 24

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