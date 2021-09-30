وكيل الداخلية يترأس اجتماعاً حول استعدادات الوزارة لتأمين الانتخابات

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، لواء بشير الأمين، اجتماعا، ضم عددا من قيادات الوزارة، لمناقشة الخطط الأمنية والاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لتأمين الانتخابات.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “حضر الاجتماع، مدير إدارة التخطيط الأمني عميد جمال صفر، ومدير إدارة تأمين الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد طارق القماطي، ورئيس مكتب التخطيط الأمني بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد عادل أبو جعفر ‏ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب عميد فتحي عون”.

وأضاف البيان “تناول الاجتماع مناقشة الخطط الأمنية والاستعدادات التي تقوم بها وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه سير العمل من خلال المتابعة المستمرة لتذليل أي عقبات قد تعترض سير عملية تأمين الانتخابات”.