التميمي ينفي وجود اتفاق على خروج المرتزقة من ليبيا بحلول أكتوبر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 September, 2021

نفى عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، الفريق خيري التميمي، ما تردد من أنباء بشأن وجود اتفاق ينص على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد بحلول نهاية شهر أكتوبر.

وبين التميمي في تصريح “للعربية نت” أنه لم يتم إلى حد الآن الخوض في آليات الانسحاب وتحديد ترتيبات واضحة لخروج المرتزقة من ليبيا.

وأكد التميمي أن اللجنة العسكرية 5+5 ستجتمع في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر في مدينة جنيف السويسرية، لبحث ملف خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأوضح التميمي أن الاجتماع سيعقد بدءاً من يوم 5 أكتوبر وعلى امتداد 3 أيام، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن.