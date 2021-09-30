لجنة إعداد مسودة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل تعلن أنها غير معنية بحوار المغرب

أعلنت لجنة إعداد مسودة قانون انتخابات مجلس النواب القادم التي شكلها رئيس المجلس الحالي عقيلة صالح «أنها غير معنية بالحوار الموازي الذي تجري مداولاته بالمغرب»، مؤكدة «أنها لن تلتزم بنتائجه ولن تقبل أن يعرض في القاعة إلا العمل الذي تقدمه اللجنة المكلفة من القاعة».

وأعربت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، «عن استغرابها الشديد من تشكيل لجنة أخرى موازية من قبل رئيس مجلس النواب ذهبت للاجتماع في المغرب مع مجلس الدولة دون علمها ودون التشار معها من قبل المجلس أو حتى إعطائها علم بالأمر».

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وقالت لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية إنها «قد تم إقرارها داخل القاعة وصدر بشأنها قرار مجلس النواب تحت رقم 06) لسنة 2021، وهي مشكلة من كل الداوئر الانتخابية»، معتبرة أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها من قبل الرئاسة وتكليف غيرها عبر قرار يخالف القاعة».

وتستضيف المملكة المغربية، اليوم، اجتماع لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «13+13» بحضور المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وذلك من أجل مناقشة قانون الانتخابات مجلس النواب المزمع انتخابه يوم 24 ديسمبر المقبل.

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