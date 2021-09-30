انطلاق جولة مفاوضات بين وفديْ مجلسيْ ” النواب والدولة ” في الرباط

أكدت مصادر صحفية انطلاق جولةٍ مغلقةٍ من المفاوضات السياسية، بين وفديْ مجلس النواب ومجلس الدولة، في العاصمة المغربية الرباط، برعاية السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وأبدى “نورلاند” دعمه لجهود المغرب في حلّ الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الجانبيْن، وسط مخاوف من تصاعد الخلاف وتأثيره على الاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل، مع إصرار مجلس الدولة على مناقشة مقترحات القوانين، التي أحالها إلى مجلس النواب، بحسب تصريح “المشري”.

وكان مجلس الدولة قد عبّر عن رفضه لقانون انتخاب الرئيس، الذي أقره مجلس النواب، واصفًا إياه بـ”القانون الأحادي”، مشددًا على ضرورة التشاور معه قبل تمرير القوانين المتعلقة بانتخابات ديسمبر، “وفق بنود الاتفاق السياسي”؛ الأمر الذي رفضه عقيلة صالح، الذي أبدى تمسكه بالصلاحيات المطلقة لمجلس النواب في سنّ القوانين، بوصفه السلطة التشريعية.

يُشار إلى أن أطراف دولية عبرت عن قلقها من احتمالية لجوء أطراف سياسية ليبية لاستغلال حالة الانقسام بين المجلسيْن في استحداث حكومة موازية شرق البلاد، أو دعم الانقسام داخل مجلس النواب، وإنشاء غرفة بديلة في طرابلس، مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.

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