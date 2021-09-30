“صنع الله” يبحث مع نائب “المشري” سير العمليات بالحقول والموانئ النفطية

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، نائب رئيس المجلس الدولة الاستشاري الدكتور مسعود عبيد.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع “ناقش سير العمليات بالمواقع والحقول والموانئ النفطية لمختلف شركات المؤسسة والتحديات التي تواجهها والطرق الأنسب لتجاوزها، والتي في مقدمتها شحّ الميزانيات المالية التي يحتاجها قطاع النفط لانجاز وتنفيذ المشاريع الحيوية والتي ستعود بفائدة كبيرة في دعم اقتصاد الدولة الليبية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا التي تأثرت بها معظم اقتصاديات الدول الكبرى في العالم أجمع”.

وأكد «عبيد» على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع خاصة في الجنوب الليبي، مشيراً في الوقت نفسه بأن كل ما قدمته المؤسسة من دعم قد ساهم في الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، مؤكداً على دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وضرورة تحييدها عن أية تجاذبات سياسية.