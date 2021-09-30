“صنع الله” يبحث مع نائب “المشري” سير العمليات بالحقول والموانئ النفطية

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، نائب رئيس المجلس الدولة الاستشاري الدكتور مسعود عبيد.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع “ناقش سير العمليات بالمواقع والحقول والموانئ النفطية لمختلف شركات المؤسسة والتحديات التي تواجهها والطرق الأنسب لتجاوزها، والتي في مقدمتها شحّ الميزانيات المالية التي يحتاجها قطاع النفط لانجاز وتنفيذ المشاريع الحيوية والتي ستعود بفائدة كبيرة في دعم اقتصاد الدولة الليبية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا التي تأثرت بها معظم اقتصاديات الدول الكبرى في العالم أجمع”.
وأكد «عبيد» على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع خاصة في الجنوب الليبي، مشيراً في الوقت نفسه بأن كل ما قدمته المؤسسة من دعم قد ساهم في الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، مؤكداً على دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وضرورة تحييدها عن أية تجاذبات سياسية.
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