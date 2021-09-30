رئيس مجلس النواب يستلم رسالة خطية من نظيره الجزائري

استلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة خطية من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري “ابراهيم بوغالي” تتعلق بتطوير العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقام سفير الجزائر بليبيا كمال حجازي بتسليم الرسالة الى صالح خلال لقائهما اليوم الخميس بمدينة القبة الذي بحثا فيه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الخارجية السابق بالحكومة المؤقتة ” عبدالهادي الحويج ” اشاد ” صالح ” بالمستوى المتميز للعلاقات الليبية الجزائرية مثنيا على الدور الايجابي الذي لعبته الجزائر للمساهمة في حل الازمة الليبية مؤكدا في ذات الوقت على ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم تشكل لحظة تاريخية ومفصلية ضرورية ولازمة لحل الازمة من خلال الاحتكام لإرادة الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع ودون وصاية من احد.