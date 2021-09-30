الاتصالات الليبية تطلق خدمةً تقنيةً بالشراكة مع مايكروسوفت

أطلقت شركة الاتصالات الدولية الليبية، إحدى شركات القابضة للاتصالات، خدمة Azure ExpressRoute، بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية.

وأوضحت الشركة أن الخدمة ستغطي احتياجات السوق الليبي، وذلك في إطار التوجه الشامل نحو التحول الرقمي حيث ستقدم الحوسبة السحابية المقدمة من مايكروسوفت ميزات متطورة بسوق العمل الليبي منها خدمات النسخ الاحتياطي والقدرة على الوصول إلى البيانات في أي وقت وأي مكان والتواصل بطريقة موثوقة وسرعات عالية.

وتم إنشاء مسار اتصال لأقرب مراكز بيانات مايكروسوفت لضمان أفضل عملية ربط وثبات، وتوفير مستوى عالٍ وذي دقة عالية، وفق بيان الشركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية، عادل أبو فارس، ـن إطلاق الخدمة اليوم؛ سيُساعد على توسع شبكات الزبائن الخاصة باستخدام الخدمات السحابية؛ الأمر الذي سيُساهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية في سوق العمل، حيث تسمح الحوسبة السحابية بتأجير تكنولوجيا المعلومات، بدلاً من شرائها.

وأبدى “أبو فارس” التزام الشركة بدعم عملائها من خلال توفير الحوسبة السحابية التي تضمن للعملاء مزيداً من سهولة الاستخدام والتوسع والمرونة، بدلاً من إنفاق الأموال والموارد على أنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة، وتقديم أفضل الحلول استجابة لمتطلبات السوق المتطورة.

يُشار إلى أن شركة الاتصالات الدولية استخدمت خدمة Azure Express Route بالشراكة مع مايكروسوفت منذ 2020، حيث وصلت نسبة استخدامها في الشركة إلى 85 %، بحسب بياناتها الرسمية.

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