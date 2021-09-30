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مكتب النائب العام: القبض على قاتل استخدم ” مبيد حشري” في جريمته

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت الأجهزة الأمنية لغز مقتل المواطن محمد مصطفى سالم بمادة سامة، بعد توجيه المستشار النائب العام الصديق الصور بمباشرة إجراء البحث عن مرتكب الواقعة.

وكشف مكتب النائب العام في بيان طالعته “الساعة 24″، عن قيام وحدة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجراءات التحليل والرصد والمتابعة ؛ لأجل تحديد هوية من ترتب على فعله نتيجة إزهاق روح المجني عليه بسبب دس مبيد حشري قاتل بقنينة الدواء المرسلة إليه بوسيلة خدمة التوصيل المنزلي .

وأسفرت الإجراءات على تحديد هوية مرتكب الواقعة ؛ وبذلك تم إلقاء القبض عليه ، وباشرت جهة الاستدلال إجراء سماع أقواله .

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صحيفة الساعة 24

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