بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 September, 2021

هذه نتائج لقاء الدبيبه مع وفد من مدينة ترهونة التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس، وفدًا من مدينة ترهونة ضم أعيان المدينة والمجلس التسييري، ومديري القطاعات، بمشاركة أعضاء مجلس النواب عن المدينة

وحضر اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة أوضاع مدينة ترهونة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وخصص الاجتماع لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تعاني منها البلدية.

واستمع رئيس الحكومة إلى عدد من أعيان المدينة، ورئيس المجلس التسييري وكذلك مداخلات متعددة من أعضاء مجلس النواب.

وقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية عرضًا ضوئيا يوضح عودة الحياة داخل مدينة ترهونة والخطوات التنفيذية المتخذة.

وتم الإتفاق خلال اللقاء على جملة من الإجراءات الفنية والإدارية لصالح البلدية سيتم إقرارها وتنفيذها.