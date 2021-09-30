الدبيبة يستمع إلى مشكلات ترهونة

استمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى المشكلات التي تعانيها بلدية ترهونة، خلال لقائه اليوم الخميس، وفدًا ضم أعيان المدينة والمجلس التسييري، ومديري القطاعات، وبمشاركة أعضاء مجلس النواب عن المدينة.

وحضر اللقاء، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة أوضاع مدينة ترهونة، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن اللقاء جرى تخصيصه لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تعاني منها البلدية؛ حيث استمع رئيس الحكومة إلى عدد من أعيان المدينة، ورئيس المجلس التسييري وكذلك مداخلات متعددة من أعضاء مجلس النواب.

وقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية عرضًا ضوئيًا يوضح عودة الحياة داخل مدينة ترهونة والخطوات التنفيذية المتخذة. وجرى الاتفاق خلال اللقاء على جملة من الإجراءات الفنية والإدارية لصالح البلدية سيتم إقرارها وتنفيذها.

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