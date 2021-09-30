بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات.. مطار القاهرة يستقبل طائرة الخطوط الأفريقية

العنوان –القاهرة

أعلنت مصلحة الطيران المدني عن وصول طائرة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الحميس، قادمة من مطار معيتيقة الدولي.

وتعد هذه الرحلة هي الأولى بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات، حسب بيان المصلحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي حين، تعذر هبوط رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية في مطار القاهرة الدولي اليوم؛ لعدم حصولها على تصاريح من السلطات المصرية، حيث أهابت الشركة بالمسافرين على الرحلة التوجُّه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية بدلًا من مطار القاهرة.

وأمس الأربعاء، قالت الخطوط الليبية إنها ستستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة ابتداءً من الخميس، بواقع أربع رحلات أسبوعيًا من مطار معيتيقة الدولي، ورحلتين أسبوعيًا من مطار بنينا الدولي، وسبقها إعلان الخطوط الجوية الأفريقية استئناف الرحلات إلى المطار نفسه، حيث ستُسيِّر 9 رحلات أسبوعية إليه من مطارات بنينا ومصراتة ومعيتيقة.