الصفراني: لقاء لجنتي مجلس النواب والدولة في المغرب فرصة أخيرة للخروج بقاعدة دستورية للانتخابات

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني العضو بجماعة الإخوان المسلمين أن لقاء لجنتي مجلس النواب والدولة في المغرب يمثل فرصة أخيرة للمجلسين، للخروج بقاعدة دستورية وقانون انتخابات رئاسية وبرلمانية.

الصفراني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء قال: ‏كثيرون عقب انتهاء العدوان على طرابلس عارضوا حوار جنيف واليوم رأى الليبيون الآثار الإيجابية لذلك الخيار.

ودعا أعضاء اللجنتين إلى انتهاز هذه الفرصة من أجل إتمام بنود خارطة الطريق والوصول إلى توافق بينهما لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر.

‏الصفراني أشار إلى أنه لا يوجد أي سبب يدعو لعدم التوافق، فكل نقاط الاختلاف يمكن تجاوزها، المهم هو قطع الطريق على من يريد عرقلة هذا الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون، على حد تعبيره.

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