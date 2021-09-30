“الحكم المحلي” تطالب البلديات بإرسال مقترحاتها لإعداد خطة الوزارة للعام 2022

أرسلت وزارة الحكم المحلي، اليوم الخميس، خطابا لرؤساء المجالس التسييرية للبلديات، لمطالبتهم بإرسال خطتهم العامة ومقترحاتهم وذلك للتمهيد لإعداد خطة الوزارة للعام 2022.

وقالت الوزارة في إيجاز صحفي، اليوم الخميس: “في الوقت الذى نثمن في مجهوداتكم فى سبيل الرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن، ودور الوزارة بمساندة البلديات وتذليل الصعوبات أمامها من أجل إعداد خططها المحلية وتنفيذها بما يسهم فى خدمة مجتمعاتهم المحلية، وفى إطار التمهيد لإعداد خطة الوزارة للعام 2022 نأمن منكم تقديم موقف عام يتضمن الآتي: الخطة العامة للبلديات والمشاكل والعوائق التي تواجه البلديات فى إعداد الخطة أو تنفيذها والمقترحات بشأن معالجة المشاكل وتذليل الصعاب لإعداد الخطة وتنفيذها”.