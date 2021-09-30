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وزارة الحكم المحلي تصدر هذه التوجيهات للبلديات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 September, 2021

وجهت وزارة الحكم المحلي في ليبيا عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية للبلدية تقديم موقف عام يتضمن الخطة العامة للبلدية والمشاكل والعوائق التي تواجه البلدية في إعداد الخطة أو في تنفيذها والمقترحات بشأن معالجة المشاكل وتذليل الصعاب لإعداد الخطة أو تنفيذها.

جاء ذلك في خطاب موجه من وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط والتطوير المحلي المهدي شعيب السعيطي إلى عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية للبلدية.

وبينت وزارة الحكم المحلي أن ذلك يأتي في إطار إعداد خطة الوزارة للعام 2022.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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