الحكومة تناقش مع ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برامج التنمية

عُقد، اليوم الخميس، اجتماع تقابلي بين عدد من ممثلي حكومة الوحدة الوطنية، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم، والبعثة الأوروبية في ليبيا. وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

ومثّل حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع، وزيرا الاقتصاد، والتخطيط، بالإضافة إلى مدير إدارة الشؤون الخارجية بديوان رئاسة الوزراء، وعن وزارة المالية مدير إدارة التعاون الفني، ورئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة المالية، وعن الجانب المقابل، ممثلون عن الأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية، والبنك الدولي، وسفير الاتحاد الأوروبي، وممثل صندوق الإنماء بليبيا undp.

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واستعرض الاجتماع، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، عدة محاور من أهمها مشروع تقييم عملية تعافي وبناء السلام في ليبيا. وجرى الاتفاق، خلال الاجتماع، على عقد اجتماعات أخرى لمناقشة المشروع من خلال الفنيين والمهتمين بالخصوص.

وأطلق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس، مشروع بناء الدولة الحديثة بعنوان «ليبيا السلام والازدهار»، الذي قام بإعداده المجلس بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين الليبيين.

يأتي هذا في الوقت الذي تخطط فيه حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية، ضمن مشروع «عودة الحياة» للاقتصاد الوطني، الذي أصدر إزاءه مجلس الوزراء «جملة من الإجراءات والقرارات للعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق وإنشاء جسور وصيانة أخرى».

وأخيرًا، أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار مشروع «بناء السلام»، ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي تهدف إلى استكمال تنفيذ مشروعات التنمية المتوقفة.

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