اتحاد كرة القدم يكشف عن موعد انتهاء فترة الانتقالات

العنوان-طرابلس

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم عن فترة تسجيل اللاعبين في الدوري الليبي الممتاز، للموسم الرياضي 2021-2022.

وحدد الاتحاد الليبي موعد انتهاء فترة الانتقالات الحالية يوم 21 من شهر أكتوبر، بينما ستبدأ فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ليبيا، اعتباراً من 3 يناير المقبل حتى الـ31 من الشهر نفسه.

يذكر أن الدوري الليبي الممتاز سينطلق يوم الـ22 من شهر أكتوبر، بحسب إعلان الاتحاد، الذي أقر أيضاً بالسماح لكل الأندية المشاركة في الدوري بتسجيل اللاعبين الأجانب الحاملين لجنسية إحدى دول شمال أفريقيا، كما لو أنهم لاعبون محليون.